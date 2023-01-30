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Начальник российских войск РХБЗ рассказал о деятельности американских биолабораторий в ЛНР

Начальник российских войск РХБЗ рассказал о деятельности американских биолабораторий в ЛНР

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Российские специалисты продолжают изучать деятельность американских биолабораторий на постсовестком пространстве. О том, какую опасность несут данные объекты, рассказал начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов.

Он отметил, что в ходе СВО в начале 2023 года на территории Лисичанска местными жителями обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании "Фармбиотест". Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком.

По словам начальника войск РХБЗ, в период СВО российские военные обнаружили более 20 тысяч документов и справочно-аналитических материалов о деятельности лабораторий. Были опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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