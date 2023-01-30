15:45Технологии
Приложение авиакомпании Utair появилось в AppStore
Фото: depositphotos/sikaraha
Приложение российской авиакомпании Utair вновь появилось в AppStore. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении "Уютное небо" в AppStore. В нем вновь доступен удобный интерфейс для управления заказами: покупка билетов, регистрация на рейсы, выбор дополнительных услуг и так далее", – поделились в пресс-службе.
Приложения Utair перестали работать в связи с блокировкой со стороны AppStore и Google Play 19 августа. Пользователи могли приобрести билеты на официальном сайте.
В июне прошлого года AppStore также приостановил возможность для скачивания приложения UralAirlines. Однако установленный ранее сервис продолжает работать на устройствах iOS.
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