Приложение авиакомпании Utair появилось в AppStore

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Приложение российской авиакомпании Utair вновь появилось в AppStore. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении "Уютное небо‎" в AppStore. В нем вновь доступен удобный интерфейс для управления заказами: покупка билетов, регистрация на рейсы, выбор дополнительных услуг и так далее", – поделились в пресс-службе.

Приложения Utair перестали работать в связи с блокировкой со стороны AppStore и Google Play 19 августа. Пользователи могли приобрести билеты на официальном сайте.

В июне прошлого года AppStore также приостановил возможность для скачивания приложения UralAirlines. Однако установленный ранее сервис продолжает работать на устройствах iOS.

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