15 января, 23:44Происшествия
Пассажир упавшего в Непале самолета успел запечатлеть последние секунды полета
Фото: ndtv.com
По предварительной информации, последние секунды нахождения самолета в небе перед крушением в Непале сняли на видео телефона. Судя по кадрам, один из пассажиров вел из салона прямую трансляцию в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На кадрах можно увидеть автора ролика, а также других людей. Пассажиры спокойно сидят на своих местах в самолете. Помимо этого, в видео запечатлен вид из иллюминатора воздушного судна. Следом можно услышать взрыв и последующие крики людей. На кадры попал сильный пожар.
В непальской авиакомпании Yeti Airlines подтвердили, что все 72 человека, которые были на борту самолета, потерпевшего крушение 15 января, скончались.
Воздушное судно упало в покхарском районе Каски. Среди пассажиров находились четверо россиян. Информацию об их смерти подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков.
Между тем сотрудник Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул выразил мнение, что ЧП могло произойти в связи с технической неисправностью самолета. Он заявил, что в момент нахождения воздушного судна в воздухе в нем был замечен огонь.
В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале
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