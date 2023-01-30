Столичных водителей призвали к осторожности из-за метели и гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порывистый ветер, снег и метель прогнозируются в столице вечером 30 января. На дорогах возможно образование гололедицы, сообщили в Дептрансе Москвы.

Ожидается, что погода ухудшится после 18:00. В связи с этим водителей призывают быть внимательнее и осторожнее на дорогах, особенно на эстакадах и мостах.

"Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения", – говорится в сообщении.

На Москву надвигается метель. После 18:00 и до 01:00 в городе ожидаются ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег и гололедица.

Жителей столицы призвали быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

Метеорологи рассказали, каким ожидается последний месяц зимы в столице. По прогнозам специалистов, морозная погода сохранится и в феврале. Минимальная температура, скорее всего, окажется не ниже -10...-15 градусов.



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