Cамые холодные дни зимы в этом году в Москве окажутся самыми теплыми – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

31 января и 1 февраля, которые обычно являются наиболее холодными днями зимы, в этом году окажутся в Москве самыми теплыми. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если осреднить температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень теплыми", – сказал метеоролог.

По его словам, во вторник температура будет колебаться в районе -2...0 градусов, а в первый день февраля и вовсе пересечет плюсовую отметку – температура составит 2–3 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве ожидаются небольшие осадки. Толщина снежного покрова может увеличиться на 2–4 сантиметров снега. При этом последние 10 дней снег в Москве только таял.



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