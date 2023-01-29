Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 30 января

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве на сутки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Период предупреждения – до 21:00 30 января. Местами гололедица", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

Ранее сообщалось, что 29 января в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов мороза.

Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.



В Москве и Подмосковье ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров

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