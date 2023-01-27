Москвичам пообещали снегопады на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в Москве ожидаются снегопады и повышение температуры до 2 градусов, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает RT.

По его словам, установившаяся на текущей неделе в столичном регионе "невыразительная и скучная" погода продержится до воскресенья, 29 января.

"Сегодня слабый снег будет еще идти, а в субботу и воскресенье опять облачно, без солнышка. Ночью – -8, днем – -3", – сказал Шувалов.

Синоптик отметил, что следующая неделя ознаменуется повышенной активностью циклонов. Так, с понедельника по среду в Москве ожидается снег, а также усиление ветра и снижение уровня атмосферного давления до 735–732 миллиметров ртутного столба.

"В конце недели без снега не обойдется. Температура во второй половине следующей недели может подняться до 0...2 градусов", – пояснил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца января и в начале февраля в Москве сохранится комфортная, относительно теплая погода. По его словам, резкие изменения температуры не прогнозируются.

До 21:00 28 января в столице действует желтый уровень опасности из-за гололедицы.



Повышенный уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за гололеда

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