Синоптики пообещали москвичам сухие и теплые выходные

Фото: Агентство "Москва"

Грядущие выходные, 28 и 29 января, в столице должны быть сухими и теплыми, сообщает News.ru. При этом руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов не исключил выпадение незначительного количества снега.

"Возможно, конечно, выпадение незначительного количества снега, по остаточному принципы. Но в общем и целом, осадков в Москве не ожидается", – подчеркнул он.

Синоптик добавил, что температура воздуха в среднем будет такой же, как на прошедшей неделе – около 2–3 градусов мороза.

Ранее Шувалов говорил, что в Москве 27 января ожидается снегопад. Температура воздуха составит от 2 до 3 градусов мороза. Также в этот день в столице ожидается слабый ветер с порывами 3–5 метров в секунду.

Он также отмечал, что в предстоящие выходные, 28 и 29 января, в столице прогнозируется небольшой снег и температура до 6 градусов ниже нуля. Несмотря на снегопады, снежный покров существенно не увеличится. Температурный фон останется выше климатической нормы на 4–5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что до конца января и в начале февраля в Москве сохранится комфортная, относительно теплая погода. По его словам, резкие изменения температуры не прогнозируются. До 21:00 28 января в столице действует желтый уровень опасности из-за гололедицы.

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