Москвичей предупредили о снегопаде 27 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в пятницу, 27 января, ожидается снегопад. Температура воздуха составит от 2 до 3 градусов мороза. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

"Накроют снегопады, что хоть немного скроет грязь и слякоть накопившихся за время потепления", – отметил метеоролог.

Также в этот день в столице ожидается слабый ветер с порывами 3–5 метров в секунду.

В четверг, 26 января, столичный регион ожидает облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах гололедица.

В предстоящие выходные, 28 и 29 января, в столице прогнозируется небольшой снег и температура до 6 градусов ниже нуля. Несмотря на снегопады, снежный покров существенно не увеличится. Температурный фон останется выше климатической нормы на 4–5 градусов.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 26 января

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