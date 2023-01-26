Облачная погода с небольшими осадками ожидает москвичей в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 26 января, столичный регион ожидает облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

В предстоящие выходные, 28 и 29 января, в столице ожидается небольшой снег и температура до 6 градусов ниже нуля. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.



Резкое снижение атмосферного давления ожидается в предстоящие выходные в Москве

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