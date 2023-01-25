Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные, 28 и 29 января, в столице ожидается небольшой снег и температура до 6 градусов ниже нуля, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, 28 и 29 января в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление.

"Местами не исключен небольшой снег. В субботу дневная температура – -1...-3 градуса. В воскресенье – -1...-6 градусов", – сказала Позднякова, отметив, что эти значения превышают климатическую норму на 4–5 градусов.

Метеоролог добавила, что, несмотря на снегопады, снежный покров существенно не увеличится. Температурный фон останется выше климатической нормы на 4–5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что гололедица в Москве сохранится до конца этой недели. Впоследствии в город придут снегопады и ледяное покрытие сойдет на нет.



Резкое снижение атмосферного давления ожидается в предстоящие выходные в Москве

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