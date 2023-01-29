Облачная погода с умеренными осадками ожидает москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 29 января, в столице и области ожидается облачная погода с небольшими и умеренными осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о тумане утром воскресенья. Из-за низкой видимости, водителей попросили быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию за рулем.

В начале новой рабочей недели в Москве ожидаются снегопады. Согласно данным центра погоды "Фобос", в результате небольших осадков прирост снежного покрова может составить 2 – 4 сантиметра.

В Москве и Подмосковье ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров

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