Москвичей предупредили о тумане до утра 29 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве вечером в субботу, 28 января, и утром воскресенья, 29 января, ожидается туман с видимостью 200 – 700 метров. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Предупреждение продлится до 9:00 29 января. Также возможна гололедица.

Водителей попросили быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию за рулем.

Ранее стало известно, что в столице в воскресенье, 29 января, и в начале новой рабочей недели ожидаются снегопады. По информации центра погоды "Фобос", в результате небольших осадков прирост снежного покрова может составить 2 – 4 сантиметра.

Также желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах продлили в Московской области на сутки. Предупреждение будет действовать до 00:00 29 января.

Москвичей предупредили о возможном снеге в субботу

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