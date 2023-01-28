Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах продлили в Москве на сутки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Период предупреждения – до 00:00 29 января. Местами гололедица", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

В субботу, 28 января, температура воздуха в Москве днем не опустится ниже четырех градусов мороза, ночью – ниже шести градусов мороза. Атмосферное давление в городе составит 754 миллиметра ртутного столба.

В начале февраля температура воздуха в Москве окажется на 5–6 градусов выше нормы. По данным синоптиков, погода в феврале будет чередоваться оттепелями и морозами. В марте в столице может наблюдаться максимальная высота снежного покрова.



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