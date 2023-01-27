Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале февраля

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В столичном регионе прогнозируется достаточно теплое и спокойное начало февраля с температурой воздуха на 5–6 градусов выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, традиционно самые холодные сутки в году – с 31 января на 1 февраля – будут очень теплыми. Кроме того, небольшой снегопад повлияет на уход гололедицы.

"В среду, 1 февраля, температура однородная: -5...0 градусов и ночью, и днем. В четверг, 2 февраля, ночные температуры чуть-чуть усилятся, будет -6...-4 градусов, а днем термометр будет стремиться к 0, но осадков не ожидается", – сказал Вильфанд.

Тем не менее, по данным синоптиков, погода в Москве в феврале и марте окажется очень неоднородной. Вильфанд пояснил, что она будет характеризоваться многократной сменой оттепелей и похолоданий. Также синоптик напомнил москвичам, что климатически март в является полноценным зимним месяцем.

"Доказательством является то, что максимальная высота снежного покрова наблюдается именно в начале марта. Поэтому не нужно ждать с нетерпением 1 марта, что вот весна пришла", – добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в Москве ожидаются снегопады и повышение температуры до 2 градусов. По его словам, установившаяся на текущей неделе в столичном регионе "невыразительная и скучная" погода продержится до воскресенья, 29 января.

Повышенный уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за гололеда

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