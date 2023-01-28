Облачная погода с небольшими осадками ожидает москвичей в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 28 января, в Москве и области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов мороза, в области – от 1 до 6 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Скорость переменного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве. Его действие продлится до 21:00 28 января.

Синоптики сообщили, что в начале следующей недели в Москву могут придти снегопады. По их прогнозам, высота сугробов может вырасти до 34 сантиметров.

Москвичам показали карту осадков

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