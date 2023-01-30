Глава Белгородской области заявил об обстреле нескольких сел со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Он уточнил, что прилеты зафиксировали в Новой Таволжанке.

"Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории", – написал Гладков.

Губернатор добавил, что из-за обстрела Первомайского было повреждено остекление частного дома. По его словам, там проводят подомовой обход территории.

Ранее Гладков рассказал, что два человека пострадали в результате обстрела села Безлюдовка в Белгородской области. По его словам, мужчины получили осколочные ранения и контузию. На место происшествия выехали оперативные службы города, в том числе специалисты медсектора.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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