Число погибших при обстреле моста в Запорожской области возросло до пяти – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Число погибших в результате украинского обстрела моста в Запорожской области возросло до пяти, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Убиты пять человек. Четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", – заявил он.

Ранее сообщалось о двух погибших.

ВСУ нанесли удар в Запорожской области днем 29 января. Целью ракет был железнодорожный мост через реку в селе Светлодолинское Мелитопольского района. В момент обстрела на мосту шли ремонтные работы.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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