Советник главы ДНР заявил о закреплении ВС РФ на востоке и юго-востоке Угледара

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ ведут ожесточенные бои на окраинах Угледара, российским подразделениям удалось закрепиться на востоке и юго-востоке города. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

"На окраинах Угледара сейчас идут достаточно серьезные, жестокие бои. Мы действительно закрепились на юго-востоке и востоке города", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, отдельные отряды российских военных совершают вылазки вглубь города для проведения разведки боем. Кимаковский отметил, что в боях за Угледар активно задействована артиллерия.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Угледара сможет в корне изменить расклад сил на фронте. Он уточнил, что взятие под контроль населенного пункта поможет ВС РФ выйти на красноармейское и кураховское направления.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении

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