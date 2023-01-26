Трасса Покровск – Угледар перерезана российскими войсками – советник Пушилина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ перерезали украинским военным доступ к трассе Покровск – Угледар, рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами. И то, что я конкретно лично слышал, идет стрелковый бой", – заявил он в эфире Первого канала.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС РФ продвинулись на угледарском направлении и взяли под контроль трассу Покровск – Угледар.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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