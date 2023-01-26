ВС РФ заняли более выгодные рубежи, наступая на донецком направлении – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные достигли успехов в ходе наступления на донецком направлении, заняв более выгодные рубежи и уничтожив более 40 военнослужащих противника, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", – сказал он.

Конашенков отметил, что ВС РФ уничтожили две установки РСЗО "Град", две гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20, одну БМП, самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin и радиолокационную станцию AN/TPQ-50. Кроме того, российские военные поразили склад артиллерийских боеприпасов в районе Константиновки.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль трассу Покровск – Угледар. По его словам, российские военные занимают новые позиции на подступах к городу.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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