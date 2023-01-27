Освобождение Угледара может изменить расклад сил на фронте – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Освобождение Угледара сможет в корне изменить расклад сил на фронте. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи", – приводит его слова РИА Новости.

Пушилин уточнил, что взятие под контроль населенного пункта поможет войскам России выйти на красноармейское и кураховское направления. По его словам, это может коренным образом поменять расклад сил на фронте.

Врио главы ДНР считает, что Угледар в скором времени может стать новым и очень важным успехом для ВС РФ.

Ранее советник врио ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска перерезали вооруженным силам Украины доступ к трассе Покровск – Угледар. По его словам, в районе трассы продолжается стрелковый бой.



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