Рогов сообщил о текущей боевой разведке ВС РФ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ведут разведку боем в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Рогов уточнил, что наступление больше является локальным. Боевые действия преимущественно ведутся в районах Орехова и Гуляйполя. Генеральная атака российской армии только ожидается.

Ранее Рогов проинформировал о продвижении российской армии в районе Гуляйполя. ВС РФ заняли несколько украинских опорных позиций и освободили населенные пункты, один из которых находится немного юго-восточнее Гуляйполя, другой – юго-западнее.



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