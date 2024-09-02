У берегов Норвегии найден мертвым "российский кит-шпион" Хвальдимир

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У берегов Норвегии обнаружена туша кита-белухи Хвальдимира, которого считали шпионом РФ. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление Marine Mind в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена в РФ).

"С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Хвальдимира. Сегодня утром мы получили сообщение от местного жителя и обнаружили его тело в воде", – рассказали в организации.

Специалисты смогут назвать причину смерти после вскрытия. СМИ, в свою очередь, написали, что Хвальдимир "ушел нераскрытым".

Впервые кита со сбруей, на которой был изображен логотип петербургской организации, заметили в Норвегии в 2019 году. Тогда местные СМИ дали ему имя Хвальдимир. Они писали, что животное "сбежало из российского плена".

При этом кит не боялся присутствия людей, отметил морской биолог Себастьяна Странда в беседе с New York Times. Хвальдимира часто видели в оживленных водах.

Ранее на берегу у рыбацкой деревни в Новой Зеландии обнаружили пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых. Эксперты предположили, что на пляже оказался самец редчайшего лопатозубого кита. Его также называют южноамериканским ремнезубом. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида.

Для дальнейшего изучения туши ученым придется договориться с коренными племенами Новой Зеландии.

