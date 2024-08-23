Пляж в Калифорнии закрылся из-за нашествия морских львов

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Пляж Сан-Карлос в Калифорнии пришлось закрыть из-за большого количества морских львов, занявших побережье. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на статью Reuters.

Территорию оградили, однако местные жители приходят на пляж, чтобы сфотографировать морских обитателей. В Соединенных Штатах на законодательном уровне установлен запрет подходить слишком близко к млекопитающим и вынуждать их бежать.

Морские львы будут занимать пляж еще 3–4 недели, считает биолог Национального заповедника Монтерей-Бей. Специалисты предполагают, что их могло привлечь разнообразие кормовой базы.

Ранее на берегу у рыбацкой деревни в Новой Зеландии обнаружили пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых. Эксперты предположили, что на пляже оказался самец редчайшего лопатозубого кита. Его также называют южноамериканским ремнезубом. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида.

Для дальнейшего изучения туши ученым придется договориться с коренными племенами Новой Зеландии.

