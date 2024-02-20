Алуштинский аквариум объявил вознаграждение за поимку опасного хищника в Черном море

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За отлов средиземноморской хищной рыбы под названием групер, которая появилась в Черном море, готовы заплатить вознаграждение. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Алуштинского аквариума Виктора Жиленко.

По его словам, этот хищник может уничтожить всю кормовую базу других обитателей Черного моря, а конкурентов у групера в море нету, поэтому он представляет опасность исключительно для остальных представителей морской фауны.

"Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья – до 2 метров", – уточнил Жиленко, добавив, что за поимку этого хищника он будет готов заплатить 5 тысяч рублей каждому.

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