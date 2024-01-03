Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

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Британские археологи открыли гробницу фараона Тутанхамона 100 лет назад и вызвали "проклятие". Ученым удалось установить причину смерти археологов, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился в 1922 году. Несколько человек, которые были связаны с открытием, умерли в течение нескольких лет.

Как отметили исследователи, причина смерти состояла в пещерной болезни, которая появилась из-за грибков Aspergillus. По словам врачей, в гробнице грибы могут жить долго.

Данную теорию подтвердило вскрытие могилы литовского князя Казимира Ягеллончика, где участники эксгумации погибли от легочной инфекции. Таким образом, ученые развеяли миф о проклятии Тутанхамона.

Ранее восемь кладовых нашли археологи в пирамиде фараона V династии Сахура в Египте. Пирамида фараона была частью большого погребального комплекса. Сахура, который правил в 2487–2475 годах до нашей эры, сделал для себя пирамиду в Абусире. Из-за использования при строительстве местного известняка низкого качества сооружение оказалось сильно повреждено.

До этого сообщалось, что в ходе раскопок на Бахрейне специалисты обнаружили древнюю игральную кость, возраст которой составляет две тысячи лет. Находка была сделана в ходе изысканий в Абу-Сайбе на севере страны.

Самую древнюю мумию обнаружили в Египте