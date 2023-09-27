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27 сентября, 20:36

Наука

Археологи раскопали восемь кладовых в пирамиде фараона Сахура

Фото: 123RF/perekotypole

Восемь кладовых нашли археологи в пирамиде фараона V династии Сахура в Египте. Об этом рассказали в министерстве туризма и древностей страны, передает РБК.

Восемь ранее неизвестных помещений обнаружили во время восстановления и консервации гробницы.

Пирамида фараона была частью большого погребального комплекса. Сахура, который правил в 2487–2475 годах до нашей эры, сделал для себя пирамиду в Абусире. Из-за использования при строительстве местного известняка низкого качества сооружение оказалось сильно повреждено.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на Бахрейне специалисты обнаружили древнюю игральную кость, возраст которой составляет две тысячи лет. Находка была сделана в ходе изысканий в Абу-Сайбе на севере страны.

Самую древнюю мумию обнаружили в Египте

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