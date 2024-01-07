Более 20 мумий впервые обнаружили в египетском городе Эль-Бахнаса

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Более 20 мумий возрастом около 2 000 лет впервые обнаружили в египетском городе Эль-Бахнаса. Об этом сообщил местный информационный портал Sada al-Balad.

Уточняется, что на лицах похороненных были золотые и цветные погребальные маски, а у двух из мумий во рту нашли золотые языки. Всего, по данным издания, найдено 23 захоронения, созданных в эпоху правления династии Птолемеев, правивших в период с 305 до 30 годов до нашей эры, а также римского владычества (30 год до нашей эры – 395 год нашей эры).

Подчеркивается, что мумии находились в восточной части верхнего кладбища города в захоронении, облицованном камнем. В одном из помещений были пустые саркофаги, а в другом – сами мумии. Информации о том, почему данные мумии были захоронены вне саркофагов, не приводится.

По данным испанских археологов, сделавших открытие, традиция класть золотую пластину в форме языка в рот умершим широко применялась в период римского правления. Личности погребенных пока не установлены, однако рядом специалисты нашли обломки стен с росписями, а также терракотовую статуэтку богини Исиды-Афродиты с цветочным венком и короной на голове.

Современная Эль-Бахнаса расположена недалеко от места, где в древнее время находился город Оксиринх (Пемдже), который в период Птолемеевского Египта стал третьим по величине городом государства. Именно здесь археологи нашли фрагменты утраченных работ Софокла, Еврипида, а также разные раннехристианские тексты, включая апокриф – Евангелие от Фомы.

Благодаря засушливой почве в этих местах сохранились не только древние папирусы. В 2014 году здесь нашли одно из наиболее ранних изображений Иисуса Христа, которое они датировали шестым веком.

Ранее ученые смогли разгадать тайну "проклятия" гробницы фараона Тутанхамона. Инцидент случился в 1922 году. Несколько человек, которые были связаны с открытием, умерли в течение нескольких лет.

Как отметили исследователи, причина смерти состояла в пещерной болезни, которая появилась из-за грибков Aspergillus. По словам врачей, в гробнице грибы могут жить долго. Таким образом, ученые развеяли миф о проклятии Тутанхамона.

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