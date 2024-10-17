Исследователи обнаружили гигантских белых червей в месте, где сходятся тектонические плиты

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Специалисты из Океанографического института Шмидта нашли гигантских белых червей в месте, где сходятся шесть тектонических плит вблизи "Черных курильщиков" на дне Тихого океана. Соответствующая информация появилась на портале Livescience.

Гидротермальные источники срединно-океанических хребтов называют "Черными курильщиками". До этого момента ученые предполагали, что здесь могут обитать только микроорганизмы. Однако теперь эта теория опровергнута.

Ранее дождь из червей прошел в Индии. Черви посыпались на землю в штате Ост-Индия. Местные жители укрылись в домах, заперев окна и двери. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако люди долго не выходили на улицу из-за большого количества червей на дорогах.