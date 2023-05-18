Фото: 123RF/mraoraor

Дождь из червей прошел в Индии. О необычном явлении рассказывает Daily Mail.

Черви посыпались на землю в штате Ост-Индия. Местные жители укрылись в домах, заперев окна и двери. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако люди долго не выходили на улицу из-за большого количества червей на дорогах.

Специалисты в настоящее время пытаются выяснить, что стало причиной произошедшего.

Ранее в Анкаре произошел сильнейший шторм, который снес крыши нескольких зданий и разрушил минареты мечетей. Травмы получила одна женщина, ей потребовалась госпитализация. Она проходила мимо мечети в момент попадания обломка в минарет. Местные власти оповестили горожан об опасности из-за дождя и ветра.

