Более 10 человек погибли из-за наводнения на севере Италии – СМИ

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В результате наводнения на севере Италии, которое было вызвано ливнями, погибли 11 человек. О последствиях пишет итальянская газета La Repubblica.

До этого говорилось о девяти погибших. Кроме того, пострадали свыше 40 населенных пунктов, перекрыто 250 дорог. Около 30 тысяч человек пришлось эвакуировать. Некоторые граждане считаются пропавшими без вести.

Бушующая стихия прервала железнодорожное сообщение на многих участках, а также движение машин по местным магистралям. Почти 30 тысяч местных жителей лишись электроснабжения.

Красный уровень погодной опасности объявили в Эмилии-Романье, где ливни не утихают с 15 мая. Они привели к разливу рек, сходу селей и затоплению множества городов. За последние две недели в области выпала семимесячная норма осадков. Интенсивные дожди обрушились и на соседний регион Марке.

В результате сильнейшего наводнения пострадали объекты сельского хозяйства, ущерб которым оценивают в сотни миллионов евро.

Эксперты заявляют, что такие природные катаклизмы свидетельствуют о глобальном потеплении. По их информации, более 60% населения Эмилии-Романьи грозят наводнения.

Ранее сообщалось, что около 40 человек скончались после сходов оползней в департаменте Арекипа в южной части Перу. Пострадали из-за бедствия по меньшей мере 20 человек. По информации прессы, причиной оползней стало наводнение в городе Миски.

