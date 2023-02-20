Оползень разрушил участок трассы Джубга – Сочи

Фото: телеграм-канал "Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи"

Из-за оползня, образовавшегося после сильных ливней, произошло обрушение участка автодороги Джубга – Сочи. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

По информации регионального МЧС, до 22 февраля на территории Краснодарского края ожидается сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

"На участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи по обратному ходу близ поселка Дедеркой произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна. Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД", – говорится в сообщении.

На территории происшествия работают 11 специалистов и четыре единицы техники. Отмечается, что движение грунта не остановилось. Сотрудники управления ФКУ "Черноморье" обсуждают действия по экстренным мерам для оптимизации движения в ближайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, заторов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что около 40 человек скончались после сходов оползней в департаменте Арекипа в южной части Перу. Пострадали из-за бедствия по меньшей мере 20 человек. По информации прессы, причиной оползней стало наводнение в городе Миски.



Федеральную трассу Джубга – Сочи перекрыли из-за непогоды

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!