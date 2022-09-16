Семь человек погибли в Италии из-за ливней. Еще трое числятся пропавшими без вести. За три часа выпало больше 400 миллиметров осадков.

Основной удар пришелся по провинции Анконы на побережье Адриатического моря. Из-за ливней были затоплены улицы, а в некоторых частях региона зафиксировали сход оползней. Местных жителей попросили не покидать свои дома. В соцсетях люди пожаловадись на ночные отключения электричества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.