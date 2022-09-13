"Рейд 112": автомобиль сгорел в Москве

Автомобиль Mazda сгорел на улице Обручева около 00:01. Пламя поднималось на четыре метра над землей, поэтому спасти автомобиль было уже невозможно.

Около 02:10 автомобиль такси Hyundai Solaris врезался в дерево. Водитель получил множественные травмы.

В 02:40 автомобили Toyota Sienna и Volkswagen Jetta столкнулись на улице Барклая. В результате пострадали два человека.

Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

