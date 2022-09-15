"Московский патруль": певец Руссо рассказал, как стал жертвой покушения на убийство

Певец Авраам Руссо дал подробные показания о том, как стал жертвой покушения на убийство в 2006 году. Дело рассматривает коллегия присяжных заседателей в Хамовническом суде столицы. По одной из версий, заказчиком расправы мог стать бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

Его предполагаемый сообщник Алексей Трясников на закрытое судебное заседание явился без конвоя, ранее суд выпустил его из СИЗО. А якобы главный киллер Михаил Демкин до суда не дожил. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

