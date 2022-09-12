"Московский патруль": спасших ребенка с балкона в Москве полицейских наградят

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить столичных полицейских, которые спасли ребенка от отца, который грозился выкинуть девочку с балкона.

Инцидент произошел на востоке Москвы. Дверь квартиры была заперта, а на взлом нужно было время. Поэтому сотрудник МВД Николай Коновалов перебрался с балкона на балкон и скрутил преступника.

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