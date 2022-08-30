Организатор московского автопробега назвал цель мероприятия

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Целью несанкционированного заезда дорогих автомобилей в центре Москвы, по словам организатора, было намерение продемонстрировать, что не все предприниматели покинули Россию, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева.

"Как рассказал Сергей Хитров (один из организаторов мероприятия. – Прим. ред.), задумка автопробега была в том, чтобы показать, что не все молодые предприниматели уехали из России. К тому же, по его словам, как только их предупредили, что нельзя на машинах, они оповестили всех участников о смене формата, и люди пришли пешком, сидели на частной территории, никого не трогали", – рассказала она ТАСС.

28 августа сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

Уже на следующий день в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега. Так, Алексея Хитрова и его брата арестовали на 15 суток.

Также 15 суток получил и экс-мэр Архангельска Александр Донской. Сам он отверг данные обвинения и отметил, что во время задержания правоохранители нанесли ему ушибы.

