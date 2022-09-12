"Московский патруль": в Москве задержали вора автомобильных колес

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных колес. Преступление произошло на подземном паркинге в одном из жилых комплексов в центре Москвы и попало в объективы камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как к одной из элитных иномарок подошел человек в белой кофте. Он открыл автомобиль и вытащил из салона несколько комплектов колесных дисков с шинами известных брендов. Положил добычу в тележку из продуктового магазина, спокойно отправился к своей машине и, не вызывая подозрения, покинул паркинг. Его дальнейший путь удалось полностью отследить благодаря камерам наблюдения. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

