"Московский патруль": 220 лет исполнилось со дня основания Минюста РФ

220 лет исполнилось со дня основания министерства юстиции РФ.

История ведомства играет важнейшую в становлении и укреплении государства.

Кто был первым министром юстиции? И какие уникальные экспонаты сохранились до наших дней? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.