"Московский патруль": организовавшие гонку на спорткарах в Москве вышли из изолятора

В Москве из изолятора временного содержания вышли Сергей и Алексей Хитровы. В конце августа они организовали гонку элитных спорткаров. Суд арестовал их на 15 суток из-за того, что мероприятие не было согласовано с властями.

Билеты на эту гонку братья продавали от 40 до 300 тысяч рублей. При том, что никакого разрешения на проведение массового мероприятия они так и не получили. По некоторым данным, Хитровых предупреждали заранее о возможных последствиях пренебрежения законом. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

