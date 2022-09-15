"Московский патруль": домашний арест назначили организатору квеста, где пострадали дети

Лефортовский суд столицы назначил организатору квеста, где пострадали четверо подростков и двое актеров, домашний арест.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель являлся организатором квеста, в результате проведения которого 11 сентября термические ожоги получили четверо несовершеннолетних. Также были проведены следственные действия с актером данного квеста. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

