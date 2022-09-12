Уголовное дело возбудили в Москве после инцидента с ожогами на квесте

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Москве было возбуждено уголовное дело в связи с возгоранием во время развлекательного квеста, передает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – заявила представитель ведомства.

Инцидент произошел на Новохохловской улице Москвы. Здесь во время квеста началось возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. Ожоговые травмы получили двое ведущих, а также четверо несовершеннолетних гостей.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент изучается служебная документация, ведутся допросы сотрудников и участников квеста. За этим последуют судебно-медицинские экспертизы.