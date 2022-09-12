Результаты проверки по факту травмирования людей во время квеста в Москве направлены в СК

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура ЮВАО направила следствию результаты проверки по факту получения травм участниками квеста на юго-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

В надзорном ведомстве подчеркнули, что результаты рассмотрения находятся на контроле.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ожоги во время участия в квесте Hunting на юго-востоке Москвы.

По факту происшествия следователями организована проверка, в ходе которой будут опрошены участники мероприятия и сотрудники квеста.

