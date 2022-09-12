Подросток попал в больницу с ожогами после квеста на юго-востоке Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В результате пожара во время квеста на юго-востоке столицы одного из пострадавших подростков госпитализировали в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Один из пострадавших был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что остальные получившие травмы подростки были осмотрены медиками и отпущены по домам.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ожоги во время участия в квесте Hunting на юго-востоке Москвы.

По факту происшествия следователями организована проверка, в ходе которой будут опрошены участники мероприятия и сотрудники квеста.

