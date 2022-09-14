"Московский патруль": суд начал рассматривать дело о краже баянов

В Кузьминском суде Москвы начали рассматривать дело о громком похищении народных инструментов. На скамье подсудимых – музыкант Лев Лавров. По версии следствия, он промышлял кражами баянов, которые стоят как хорошие автомобили.



По версии следствия, виртуоз филигранно уводил музыкальные инструменты из-под носа коллег и учеников. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

