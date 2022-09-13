В Подмосковье задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в госизмене

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Фото: depositphotos/Grigorenko
В Московской области ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный занимал должность директора по качеству на одном из авиационных заводов. По данным ведомства, мужчина передал на Украину сведения под грифом "совершенно секретно", к которым имел доступ.
"Житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода", – добавили в ФСБ.
Ранее УФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор".
Как добавили в ведомстве, совместно со столичным ГУ МВД было установлено, что москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.
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