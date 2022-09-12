"Московский патруль": СК возбудил дело по факту травмирования подростков на квесте

В Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как на одном из квестов пострадали подростки. Они должны были выбраться из комнаты, но оказались под огненным дождем.

Несколько подростков находились в узкой клетке, на которую взбирался человек с ярким факелом в руках. Актер квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу, но поджег потолок. В результате сверху на подростков начал капать горящий пластик. Травмы получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

