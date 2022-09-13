"Московский патруль": суд вынес приговор убийцам бизнесмена Шабтая Калмановича

Суд вынес приговор убийцам бизнесмена Шабтая Калмановича. Лимузин владельца баскетбольного клуба и детской школы Олимпийского резерва киллер изрешетил в 2009 году. Предприниматель погиб на месте.

Это дело слушают в Мосгорсуде с ноября прошлого года. На скамье подсудимых трое: киллер Багаудин Костоев, который исполнил убийство Калмановича, пособники Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

