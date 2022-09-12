"Рейд 112": автомобиль сбил человека на проспекте Мира

Автомобиль Chevrolet Lacetti сбил пешехода на проспекте мира около 01:25. Мужчина решил перебежать дорогу у эстакады Северо-восточной хорды. Он пересек встречный транспортный поток, залез на разделительный отбойник и спрыгнул на проезжую часть.

Водитель такси сообщил около 02:25, что четверо молодых людей угрожали продавцу круглосуточного магазина на улице Кастанаевской ножом. После злоумышленники начали выносить из супермаркета товар. Двоих из них задержали.

Около 03:10 автомобиль Toyota врезался в грузовик Hyundai. В результате пострадали три человека. Правоохранители посчитали, что водитель иномарки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

